Решить тест по Электротехническим материалам

Надо решить тест по предмету: Электротехнические материалы. 20 вопросов, возможны несколько ответов в вопросе.

Вопрос №1

Основные характеристики магнитных материалов:

коэрцитивная сила

относительная диэлектрическая проницаемость

параметр тангенс угла диэлектрических потерь

остаточная индукция

Вопрос №2

Назовите важнейшие свойства диэлектрических материалов:

высокое удельное электрическое сопротивление

способность материала проводить ток

способность к намагничиванию

наличие р-n-перехода

Вопрос №3

Какими приборами проводится измерение сопротивления изоляции электрооборудования?

вольтметром

мегаомметром

амперметром

ваттметром

Вопрос №4

Назначение жидких диэлектриков:

препятствовать окислению проводников

отводить тепло

изолировать токоведущие части

сохранять тепло

Вопрос №5

Как влияет влажность на свойства электроизоляционных материалов?

проникая в поры электроизоляционных материалов, вода улучшает диэлектрические свойства

в результате увлажнения уменьшается коэффициент диэлектрических потерь

под воздействием влажности электрические свойства большинства электроизоляционных материалов ухудшаются

в воде легко диссоциируют молекулы других веществ, что повышает электрическую проводимость материала

Вопрос №6

Когда электротехнический материал имеет кристаллическую структуру вещества?

если атомы или ионы расположены регулярно в узлах кристаллической решетки

если атомы, ионы или молекулы расположены закономерно в узлах кристаллической решетки

если элементарные частицы материала расположены регулярно в узлах кристаллической решетки

если атомы или молекулы расположены закономерно в узлах кристаллической решетки

Вопрос №7

Показатели качества трансформаторного масла, входящие в сокращенный анализ:

электропроводность

параметр тангенс угла диэлектрических потерь

пробивное напряжение

удельное электрическое сопротивление

Вопрос №8

Какими приборами можно измерить тангенс угла диэлектрических потерь?

вольтметр

мост Е-7-11

амперметр

одновременно используя амперметр, вольтметр, ваттметр

Вопрос №9

Требования, предъявляемые к материалам для реостатов и резисторов:

большое удельное сопротивление

хорошая электропроводность

высокие изоляционные способности

высокая способность к перемагничиванию.

Вопрос №10

Назовите материалы с большим значением электрического сопротивления:

алюминий

германий

константан

гетинакс

Вопрос №11

Электроизоляционные материалы характеризуются высоким значением

удельной проводимости

удельного сопротивления

параметра tg?

магнитной проницаемости

Вопрос №12

В качестве каких электротехнических материалов используются в электрооборудовании пластической массы?

электроизоляционных, конструкционных, магнитных

электроизоляционных, диэлектрических, магнитных

диэлектрических, конструкционных, магнитных

электроизоляционных, диэлектрических, конструкционных.

Вопрос №13

Какая из последовательностей электротехнических материалов перечислена правильно (в соответствии с величиной их удельной проводимости)?

криопроводники, сверхпроводники, металлы, электролиты, полупроводники

электролиты, полупроводники, металлы, криопроводники, сверхпроводники

сверхпроводники, криопроводники, металлы, электролиты, полупроводники

полупроводники, металлы, электролиты, сверхпроводники, криопроводники

Вопрос №11

Электроизоляционные материалы характеризуются высоким значением

удельной проводимости

удельного сопротивления

параметра tg?

магнитной проницаемости

Вопрос №12

В качестве каких электротехнических материалов используются в электрооборудовании пластической массы?

электроизоляционных, конструкционных, магнитных

электроизоляционных, диэлектрических, магнитных

диэлектрических, конструкционных, магнитных

электроизоляционных, диэлектрических, конструкционных.

Вопрос №13

Какая из последовательностей электротехнических материалов перечислена правильно (в соответствии с величиной их удельной проводимости)?

криопроводники, сверхпроводники, металлы, электролиты, полупроводники

электролиты, полупроводники, металлы, криопроводники, сверхпроводники

сверхпроводники, криопроводники, металлы, электролиты, полупроводники

полупроводники, металлы, электролиты, сверхпроводники, криопроводники

Вопрос №14

Мощность диэлектрических потерь материала это:

потери на перемагничивание

энергия, образующаяся в диэлектрике при прохождении через него электрического тока

потери на электропроводность

потери на гистерезис

Вопрос №15

Какие свойства проводниковых материалов вы знаете?

низкое удельное сопротивление

высокая удельная электропроводность

способность к намагничиванию

способность изолировать токоведущие части электротехнических изделий

Вопрос №16

Что такое биметаллический проводник?

сочетание проводникового и изоляционного материала

керамический материал

комбинирование двух металлов с различным удельным сопротивлением

сочетание дешевого доступного металла (сталь, алюминий) со слоем более дорогого (медь)

Вопрос №17

Что необходимо знать о конкретном электротехническом материале, чтобы правильно его использовать в сельском хозяйстве?

основные свойства материалов из предложенной технической литературы

показатели свойств материалов из действующей специальной литературы

все функциональные свойства материалов из действующей специальной литературы

определенный уровень показателей свойств материалов гарантированный изготовителем и его рекламой

Вопрос №18

Каким проводом выполняются воздушные линии электропередачи:

ПЭЛ

АППВ

АС

ПЭТВ

Вопрос №19

Как происходит перенос электрических зарядов в металлических проводах?

электропроводность металлов определяется возможностью движения свободных зарядов под действием внешнего электрического поля

существенную роль в этом процессе играет подвижность электронов

электроны совершают хаотическое тепловое движение

свободные заряды движутся в противоположенную сторону от внешнего электрического поля

Вопрос №20

Марка припоя проводникового материала:

ПР-500

ПМП

ФК

ПОС-40

Вопрос №21

Что характеризует магнитомягкие материалы:

способность легко намагничиваться и размагничиваться

широкая петля гистерезиса

узкая петля гистерезиса

высокие значения удельных магнитных потерь

Вопрос №22

Параметр угла тангенса дельта (tg?) определяет:

магнитные свойства материала

диэлектрическую проницаемость

диэлектрические потери

электрическую прочность

Вопрос №23

Электротехническая сталь это:

сплав стали с кремнием

сплав стали с никелем

чистое железо

сплав железа с кобальтом

Вопрос №24

Значение сопротивления изоляции обмоток электродвигателей и жил кабеля:

1 МОм и 2 МОм

5 МОм

? 0,5 МОм

?0,5 МОм

Вопрос №25

Единица удельного электрического сопротивления в системе СИ:

Ом•мм2/м

См•м

Ом

Ом/м