Задача по основам математического моделирования

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки519 просмотров
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Уровень временного ряда (yt) описывается мультипликативной моделью.Установлено, что периодичность временного ряда составляет τ=4, получены значения

сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Модель тренда получена

в виде T=3,14+2,07*t . Рассчитать модельное значение временного ряда для 6-го показателя

t=6 или y(6)

3 года назад
CheLOVEchek
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
3 года назад