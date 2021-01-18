Теоретические вопросы 5 штук и 3 задачи. Вариант 3 Срок до 19 Января 23:00
Задача по основам математического моделирования
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Уровень временного ряда (yt) описывается мультипликативной моделью.Установлено, что периодичность временного ряда составляет τ=4, получены значения
сезонных компонент: S1 = 2,087; S2 = 0,632; S3 = 0,931; S4 = 3,256. Модель тренда получена
в виде T=3,14+2,07*t . Рассчитать модельное значение временного ряда для 6-го показателя
t=6 или y(6)
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