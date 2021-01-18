Работа в Delphi7 20 января с 13:00 до 14:00

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрытнет заявок272 просмотра
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Нужно написать контрольную работу в Delphi 7 во вторник 20 января с 13:00 до 14:00 по МСК. Прикреплен нулевой вариант и пояснение, что нужно будет делать. 

Delphi
3 года назад
radimbowie
Радим 
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад