Сделать 2 практические работы по аудиту финансовых отчетов, студенту.

Контрольные, Задачи и ТестыЗавершен1 заявка282 просмотра
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Собственно требуется сделать две практические работы по аудиту для студента. Работы не сложные,  необходимо ответить на общие вопросы о принципах проведения аудита в  описанных ситуациях. Вся информация общедоступна, цель работы - аккуратно найти ответы на вопросы о базовых принципах аудита в неких формальных случаях и вставить их в виде текста. Язык работ - украинский. Работу нужно сделать аккуратно, грамотно, логично, емко. Закончить нужно до 24 января, до 21.00.

Подробности вышлю в личку. Спасибо заранее.

3 года назад
inturist
Данилов 
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 дней назад
Выбранный исполнитель
S1smiley3d1
27 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$15
2 дня
Спасибо, все ок.
Все отлично, рекомендую)