Сделать 2 практические работы по аудиту финансовых отчетов, студенту.

Собственно требуется сделать две практические работы по аудиту для студента. Работы не сложные, необходимо ответить на общие вопросы о принципах проведения аудита в описанных ситуациях. Вся информация общедоступна, цель работы - аккуратно найти ответы на вопросы о базовых принципах аудита в неких формальных случаях и вставить их в виде текста. Язык работ - украинский. Работу нужно сделать аккуратно, грамотно, логично, емко. Закончить нужно до 24 января, до 21.00.

Подробности вышлю в личку. Спасибо заранее.