Решить задачи на С++

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт5 заявок452 просмотра
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Надо исправить решения задач, чтоб работали + надо это всё собрать в программу, чтоб можно было отправить файлом и проверить работоспособность программ

https://docs.google.com/document/d/16tta5pcVIAPKPZaPu631DTu_Eb_s_AH_aCwdIVIMMd8/edit?usp=sharing

3 года назад
Wildcreator
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад