Прикладная математика

Собственно требуется сделать две практические работы по аудиту для студента. Работы не сложные, необходимо ответить на общие вопросы о принципах проведения аудита в описанных ситуациях. Вся информация общедоступна, цель работы - аккуратно найти ответы на ...
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В контрольной работе 6 заданий. В каждом задании вариант № 10. Время на выполнение от 1ч до 3ч. Сохранить в Word.
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