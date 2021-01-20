Контрольная по высшей математике

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Приветствую. Нужно выполнить 2 варианта контрольной по высшей математике (1 курс).

Задания на украинском языке.

Такие темы как "Визначиення границі функцій""Знайти похідні першого порядку від функцій"

"Знайти невизначений інтеграл"

"Диференціальні рівняння" тощо

3 года назад
guest_1611487278038
3 года в сервисе
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3 года назад