Решение задач и уравнений САУ

Приветствую. Нужно выполнить 2 варианта контрольной по высшей математике (1 курс). Задания на украинском языке. Такие темы как "Визначиення границі функцій""Знайти похідні першого порядку від функцій" "Знайти невизначений інтеграл" "Диференціальні рівняння" тощо
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Задачи представлены на скриншотах.
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