Решение задач и уравнений САУ

Требуется для студента сделать практическую работу по аудиту-бухучету: В итоге нужно указать такие цифры: - отчет о финансовых результатах - про движение денег - про собственный капитал - рассчитать налог на прибыль, налоговую разницу и И так далее, и тп. Фактически ...