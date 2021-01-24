Пройти тесты по физике

Пройти несколько тестов по физике.
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Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. Тесты охватывают все темы по дисциплине "Физика". Отвечать 100% на все вопросы верно не обязательно, оценка "отлично" не нужна. Если по какому-либо тесту будет набрано мало баллов, тест можно начать сначала.
Прошу направлять заявки, если Вы готовы приступить к выполнению задания прямо сейчас.
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