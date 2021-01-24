Помощь на экзамене по программированию

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт2 заявки193 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно! Нужна помощь на экзамене. Язык программирования - Python. Нужен человек, который хорошо знает этот язык и поможет отвечать на вопросы.

3 года назад
violetta23
Виолетта 
23 годаРоссия
4 года в сервисе
Была
год назад