Пройти тесты по физике

Вы подключаетесь ко мне на компьютер удалённо через программу TeamViewer или Anydesk. В браузере будут открыты тесты. Всего 11 тестов как с вариантами ответов, так и без них. На каждый тест отводится 15 минут. Тесты охватывают все темы по дисциплине "Физика". Отвечать 100% на все вопросы верно не обязательно, оценка "отлично" не нужна. Если по какому-либо тесту будет набрано мало баллов, тест можно начать сначала.

Прошу направлять заявки, если Вы готовы приступить к выполнению задания прямо сейчас.