Задание по информатике 10 класc

Контрольные, Задачи и ТестыЗакрыт8 заявок551 просмотр
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Сделать по образцу на фото на отдельных файлах. Те элементы что в документах тоже добавить на отдельные страницы. Это задание для 10 класса по информатике.

3 года назад
guest_16124621255534
3 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Danil_Smith
Данил 
19 летУкраина
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
$3
1 день
Работа не соответствует требованиям.