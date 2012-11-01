a-bulankov

Требуется разработка шаблона и верстка макета корпоративного сайта под ABO.CMS. Разыскиваются те кто работает с этим движком. Особенности в личку.
Дизайн сайтов1 заявка
Закрыт
11 лет назад
Требуется разработка шаблона и верстка макета корпоративного сайта под ABO.CMS. Разыскиваются те кто работает с этим движком. Особенности в личку.
Необходима корректировка шаблона сайта на соответствие W3C (World Wide Web Consortium). Сайт www.als-energo.ru На сайте используется 3-4 шаблона для вывода информации, так что работы не так много. Проверка через http://validator.w3.org/