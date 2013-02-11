a_protsyuk

Александр Процюк a_protsyuk

 
40 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

IT-компания Zavode.ru - команда опытных, технически грамотных и увлеченных своим делом специалистов

Разработка проектов на Django-python, мобильные приложения iPhone, Android, большие и нестандартные проекты, команда разработки, работаем от 500 рублей/час

PythonAndroidПриложение для AndroidDjango
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