Александр Процюк a_protsyuka_protsyuk
40 летРоссия/Екатеринбург
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
IT-компания Zavode.ru - команда опытных, технически грамотных и увлеченных своим делом специалистов
Разработка проектов на Django-python, мобильные приложения iPhone, Android, большие и нестандартные проекты, команда разработки, работаем от 500 рублей/час
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Эскимос для сайта Торговый холод207 просмотров
- Гункан для сайта Летучая рыба123 просмотра
- Ролл для сайта Летучая рыба127 просмотров
- Суши для сайта Летучая рыба125 просмотров
- Сет для сайта Летучая рыба109 просмотров
- Логотип для ТК ГрузоведЪ134 просмотра
- Логотип для компании Торговый Холод158 просмотров
- Логотип для свадебного салона Luxnovias176 просмотров
- Логотип для компании NailInCity118 просмотров
- Логотип для проекта Shirtproject116 просмотров
- Логотип для компании Восток-Азия228 просмотров
- Логотип для ТК Гравитас622 просмотра