Авторизует пользователя по логину паролю и роли в системе Управляет пользователями – создает, удаляет, редактирует Назначает роли для пользователей (один пользователь может иметь несколько ролей) Импортирует учетные записи Windows Active Directory в таблицу пользователей MySQL, PHP Отдельное внимание уделяем ...