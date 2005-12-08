aam_it

Гость aam_it

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Модуль авторизации пользователей

    Авторизует пользователя по логину паролю и роли в системе Управляет пользователями – создает, удаляет, редактирует Назначает роли для пользователей (один пользователь может иметь несколько ролей) Импортирует учетные записи Windows Active Directory в таблицу пользователей MySQL, PHP Отдельное внимание уделяем ...

    PHPMySQL
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Hemere

    Необходима качественная кроссбраузерная верстка вебсайта, строгое соответствие макету дизайна, с использованием AJAX, при необходимости и других технологий. Одна страница главная, несколько аналогичных второстепенных и каталог. Основная задача- эта каталог товаров. Необходимо сделать каталог с использованием PHP, ...

    PHPMySQLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется программист

    Требуется программист со опытом работы в Delphi(7) и БД Interbase или Firebird Удаленная работа с нечастым посещением офиса. Желательное место жительства - г.Одесса

    Delphi
    Прикладное ПО20 заявок
    Закрыт
    18 лет назад