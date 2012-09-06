adiksw

Сергей adiksw

 
36 летРоссия/Азнакаево
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптимизация кино сайта

    Здравствуйте уважаемые фрилансеры! У меня есть сайт ему 1 месяц на сайт началал добавлять по 10 уникальных статей в день 1 статья около 1000 символов! Заказал оптимизацию на веблансере у очень плохого человека (ну его ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен журналист на постоянной основе

    нужен журналист на постаянной основе на кино сайт! необходимо писать по 3-4 описание в день к фильмам которые я дам к каждому фильму описание не меньше 1000 символов уникальность должна быть 100 процентов и текст ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Проверить оптимизацию сайта

    Всем привет! мне нужен очень опытный человек у которого есть опыт в оптимизации онлайн кинотеатров и который сможет граммотно сделать аудит онлайн кинотеатра по внутреней оптимизации и юзабилиту! Расказать все недочеты! Пишите свои цены и ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптимизация киносайта

    необходима внутрения оптимизация кино сайта! Желательно что бы был опыт работы! Сайт движке DLE Нужна полная оптимизация всего от и до!Пишите свои цены сроки и какие будут результаты!

    DLE
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
Отзывы фрилансеров
lidagabrisyuk
Лидия 
33 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
7 баллов
9 лет назад
Нужен журналист на постоянной основе
очень понравилось сотрудничать! рекомендую!
Очень приятный человек! Знает свое дело! Всем рекомендую!
Ответный отзыв
seolook
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
$80
10 баллов
10 лет назад
Оптимизация киносайта
Сергей, отличный заказчик и собеседник. Оплата была сделана после проведения работы, все ок. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Все было сделано очень хорошо! человек знает свое дело всем советую!
Ответный отзыв