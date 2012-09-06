Здравствуйте уважаемые фрилансеры! У меня есть сайт ему 1 месяц на сайт началал добавлять по 10 уникальных статей в день 1 статья около 1000 символов! Заказал оптимизацию на веблансере у очень плохого человека (ну его ...
- Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
нужен журналист на постаянной основе на кино сайт! необходимо писать по 3-4 описание в день к фильмам которые я дам к каждому фильму описание не меньше 1000 символов уникальность должна быть 100 процентов и текст ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Всем привет! мне нужен очень опытный человек у которого есть опыт в оптимизации онлайн кинотеатров и который сможет граммотно сделать аудит онлайн кинотеатра по внутреней оптимизации и юзабилиту! Расказать все недочеты! Пишите свои цены и ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
необходима внутрения оптимизация кино сайта! Желательно что бы был опыт работы! Сайт движке DLE Нужна полная оптимизация всего от и до!Пишите свои цены сроки и какие будут результаты!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужно продвижение сайта до 100 уникальных человек в сутки.Бюджет 2-3к в месяц.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен трафик из соц сети ВК для сайта тематики кино.Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт11 лет назад