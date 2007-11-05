adiosamigos

Компания «Elegante Devision (Design)» постоянно расширяет свою деятельность в области разработки, создания и продвижения веб-сайтов и интернет-магазинов, как эффективных инструментов для привлечения новых Клиентов. Мы заинтересованы в опытных, образованных профессионалах, стремящихся усовершенствовать свои профессиональные ...
Адий Кенжегарин adiosamigosadiosamigos
Компания «Elegante Devision (Design)» постоянно расширяет свою деятельность в области разработки, создания и продвижения веб-сайтов и интернет-магазинов, как эффективных инструментов для привлечения новых Клиентов.
Мы заинтересованы в опытных, образованных профессионалах, стремящихся усовершенствовать свои профессиональные навыки, построить свою успешную и устойчивую карьеру в нашей компании, получить достойное вознаграждение за достойный труд.
Рекламное Агентство "Elegante Devision"
Республика Казахстан
г.Алматы мкр. Дубок-2 дом 41
офис: +7 (727) 237 07 01
офис: +7 (727) 237 14 54
офис: +7 (727) 255 73 51
моб: +7 (701) 22 77 333
mail: [email protected]
ICQ 241-369-882
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