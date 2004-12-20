Группа IT-специалистов с опытом работы предлагает услуги по созданию программных комплексов с использованием современных компьютерных технологий.

Имеется опыт в:

· Разработке масштабных программно-аппартных систем

· Решении прикладных физико-математических задач

· Решении задач распознавания образов

· Построении ГИС и систем диспетчеризации

· Решение задач обеспечения безопасности информации.

· Создание web-ориентированных программных комплексов, начиная от веб-сайтов и заканчивая сложнейшими распределенными системами.

Используемые технологии:

Языки программирования: C++, С#, PHP(HTML), Object Pascal

Среда программирования:Borland С++ Builder, Borland Delphi, HomeSite, Visual Studio.

WEB Сервера: Apache и IIS.

Базы данных: Access, MySQL, MS SQL.

Дизайн: Corel Draw, Corel Photo-Paint, Macromedia Flash

Проектирование системы: Rational Rose, MS Visio, PlatinumErWIN.

Управление проектом: MS Project.

Операционные системы: Win 9x, Me, 2000, XP.

Среда создания инсталляционных пакетов: Wise Installer.

Входящие в группу разработчики имеют в.о. со специальностями информатика, прикладная математика, технология безопасности информации и являются участниками и победителями всеукраинских конкурсов в области технических наук