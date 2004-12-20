Группа IT-специалистов с опытом работы предлагает услуги по созданию программных комплексов с использованием современных компьютерных технологий.
Имеется опыт в:
· Разработке масштабных программно-аппартных систем
· Решении прикладных физико-математических задач
· Решении задач распознавания образов
· Построении ГИС и систем диспетчеризации
· Решение задач обеспечения безопасности информации.
· Создание web-ориентированных программных комплексов, начиная от веб-сайтов и заканчивая сложнейшими распределенными системами.
Используемые технологии:
Языки программирования: C++, С#, PHP(HTML), Object Pascal
Среда программирования:Borland С++ Builder, Borland Delphi, HomeSite, Visual Studio.
WEB Сервера: Apache и IIS.
Базы данных: Access, MySQL, MS SQL.
Дизайн: Corel Draw, Corel Photo-Paint, Macromedia Flash
Проектирование системы: Rational Rose, MS Visio, PlatinumErWIN.
Управление проектом: MS Project.
Операционные системы: Win 9x, Me, 2000, XP.
Среда создания инсталляционных пакетов: Wise Installer.
Входящие в группу разработчики имеют в.о. со специальностями информатика, прикладная математика, технология безопасности информации и являются участниками и победителями всеукраинских конкурсов в области технических наук