af37529

Алексей af37529

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Требуется шапка

    Нужно нарисовать шапку для магазина с логотипом, в шапке должны быть: логотип с лозунгом (текстом), телефоны (2шт.), почта, график работы, окно поиска товаров, корзина. Желательно сделать фон с картинкой соответствующей тематике

    Дизайн сайтов27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сайт под ключ

    Требуется сайт на Webasyst с уникальным дизайном и наполнением товарами. подробности напишу в личку, Исполнителей буду отбирать тщательно, поэтому без опыта и отзывов не тратьте время, другие движки не предлагать, по срокам не больше 10 ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад