Добрый день, нужен парсинг товаров с одного сайта на другой. Жду цены и сроки
Веб-программирование10 заявок
Закрыт
10 лет назад
Добрый день, нужен парсинг товаров с одного сайта на другой. Жду цены и сроки
Нужно нарисовать шапку для магазина с логотипом, в шапке должны быть: логотип с лозунгом (текстом), телефоны (2шт.), почта, график работы, окно поиска товаров, корзина. Желательно сделать фон с картинкой соответствующей тематике
Требуется сайт на Webasyst с уникальным дизайном и наполнением товарами. подробности напишу в личку, Исполнителей буду отбирать тщательно, поэтому без опыта и отзывов не тратьте время, другие движки не предлагать, по срокам не больше 10 ...