Здравствуйте! Есть работа для php программиста, задача - переделать движок сайта с нуля и сделать его на основе какой-нибудь бесплатной CMS. Какую CMS вы можете посоветовать? И во сколько времени/ денег вы оцените такие задачи, как создание темплейта ...