agniviek

Гость agniviek

 
48 летРоссия/Мурманск
17 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Удаленная работа для флешера

    Ищем талантливого флэшера для работы над серией прикольных короткометражных мульт-роликов. Сценарии роликов у нас есть. Оплата от $15 до $50 в зависимости от сложности. Конкурсный отбор по результатам тестового задания. За подробностями и для получения тестового задания пишите ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Конкурс - разработка дизайна и логотипа сайта

    $250

    Здравствуйте! Задача - создание дизайна главной и второстепенной страницы сайта и логотипа компании. Разработано ТЗ, в котором выписаны основные требования к страницам сайта, разработана структура страницы и её поэлементное описание. Требования к логотипу. ТЗ прилагается. В течение 1-2 ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов23 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Переделать движок сайта

    Здравствуйте! Есть работа для php программиста, задача - переделать движок сайта с нуля и сделать его на основе какой-нибудь бесплатной CMS. Какую CMS вы можете посоветовать? И во сколько времени/ денег вы оцените такие задачи, как создание темплейта ...

    PHP
    Веб-программирование18 заявок
    Закрыт
    17 лет назад