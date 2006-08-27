Ищем талантливого флэшера для работы над серией прикольных короткометражных мульт-роликов. Сценарии роликов у нас есть. Оплата от $15 до $50 в зависимости от сложности. Конкурсный отбор по результатам тестового задания. За подробностями и для получения тестового задания пишите ...
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- Баннеры17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Здравствуйте! Задача - создание дизайна главной и второстепенной страницы сайта и логотипа компании. Разработано ТЗ, в котором выписаны основные требования к страницам сайта, разработана структура страницы и её поэлементное описание. Требования к логотипу. ТЗ прилагается. В течение 1-2 ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт17 лет назад
Здравствуйте! Есть работа для php программиста, задача - переделать движок сайта с нуля и сделать его на основе какой-нибудь бесплатной CMS. Какую CMS вы можете посоветовать? И во сколько времени/ денег вы оцените такие задачи, как создание темплейта ...Веб-программирование18 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется доработать сайт на PHP/MySQL ТЗ можно посмотреть здесь: http://www.centresh.ru/tz.doc Срок на работу - неделя. Если есть вопросы - пишите на e-mail.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад