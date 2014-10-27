agrobalt

Алексей agrobalt

 
42 годаЭстония/Таллинн
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Наполнение сайта

    Добрый вечер. На данный момент есть такая задача.Сейчас сайт в разработке smeta.ee , он сейчас под паролем,вот Доступ Пользователь koko, Пароль 888555444, можете там за регистрироваться и посмотреть что ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Строительная биржа.

    Нужен движок для строительной биржи.  На данный момент рассматриваю вот такой вариант;  1. Tamaranga FL Расширенная комплектация  2. Модуль Безопасная сделка  Плагины;  3. Премодерация исполнителей  4. MaxMind  5. Достижения  6. Аддон для вида главной страницы «MoreAbout»  7. Google Analytics  8. Web Push уведомления  9. Промокоды  10. Доступ ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать сайт на Wordpress

    Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности: 1. Строим на WordPress последней на данный момент версии 2. Двуязычный сайт (на ...

    WordPressДизайн сайтаСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Строительная биржа

    Добрый день , Нужна строительная биржа , два языка , так же рассмотрю готовые проекты . пишите, пожалуйста, цену и примерные сроки.

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
G111rls
Ева 
26 летБеларусь
3 года в сервисе
Была
2 года назад
7 отзывов
$25
10 баллов
3 года назад
Наполнение сайта
ТЗ поставлено четко, оплата вовремя. Рекомендую.
Всё сделала как просил. Спасибо.
Ответный отзыв
R0bert
31 годТаиланд
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$200
10 баллов
4 года назад
Создать сайт на Wordpress
Отличный заказчик! Все понятно объяснил и оперативно отвечал на вопросы. Оплату произвел в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Хороший специалист, сделал всё по ТЗ и даже больше, все поправки вносил на лету. Понимает всё с полуслова. Рекомендую. Буду обязательно обращаться ещё.
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