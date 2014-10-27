Добрый вечер. На данный момент есть такая задача.Сейчас сайт в разработке smeta.ee , он сейчас под паролем,вот Доступ Пользователь koko, Пароль 888555444, можете там за регистрироваться и посмотреть что ...
- Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Нужен движок для строительной биржи. На данный момент рассматриваю вот такой вариант; 1. Tamaranga FL Расширенная комплектация 2. Модуль Безопасная сделка Плагины; 3. Премодерация исполнителей 4. MaxMind 5. Достижения 6. Аддон для вида главной страницы «MoreAbout» 7. Google Analytics 8. Web Push уведомления 9. Промокоды 10. Доступ ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт3 года назад
Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности: 1. Строим на WordPress последней на данный момент версии 2. Двуязычный сайт (на ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен4 года назад
Добрый день , Нужна строительная биржа , два языка , так же рассмотрю готовые проекты . пишите, пожалуйста, цену и примерные сроки.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт9 лет назад
Аналог портала под ключСайты «под ключ»19 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно доделать сайт на Joomla.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт11 лет назад