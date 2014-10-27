Добрый день, Есть старенький сайт doma.ee требуется сделать новый, вот пример дизайна сайта который мне очень нравиться renovation-service.eu , конечно готов рассмотреть и другие варианты. Подробности: 1. Строим на WordPress последней на данный момент версии 2. Двуязычный сайт (на ...