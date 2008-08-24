Виталий Филиппов agstudioagstudio
36 летУкраина/Донецк
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Дизайн, программирование,создание сайтов под ключ, продвижение, поддержка.
Услуги:
- Дизайн(веб, полиграфия, пром, граф.дизайн) - 2D / 3D / Растр / Вектор / Анимация;
- Разработка сайтов "под ключ"(от визитки до крупного портала, соц. сети);
- Веб-программирование(любой уровень сложности);
- Вёрстка (div, tab, W3C)
- Поддержка/ Продвижение/ Оптимизация;
Портфолио
- Салон красоты Fiora112 просмотров
- 24AZ.ru122 просмотра
- Главная страница вёрстка из PSD120 просмотров
- Главная страница сата-визитки111 просмотров
- Web-ресурс компании "Шнек инжиринг"109 просмотров
- Без названия127 просмотров
- Без названия128 просмотров
- Без названия118 просмотров
- Без названия143 просмотра
- Без названия135 просмотров
- FILMXA556 просмотров
- Без названия116 просмотров
Отзывы заказчиков
$1600
0 баллов
15 лет назад
Категорически не советую. Начали проект в мае уже прошлого (2008 года). Договорились о сроках 2-3 месяца и сумме 1600 USD. До сих пор результат нулевой. Только деньги вложил :-( За первый месяц ребята кое-что сделали. Выполненная часть касалась дизайна. Как и договаривались, я перевел половину суммы - 800 у.е. Увы, тем,что они сделали даже при смене команды воспользоваться просто не удастся и придется все делать с самого начала. Дальше начались заморочки: то проблемы у них с налоговой и поэтому они притормозили работу и не успевают все сделать... то просто не успевают (типа очень хотят сделать супер-качественную вещь)... то говорят, что у них на локале все готово, а на мой хостинг не встает. Кстати, "развели" на другого хостера, заплатил за хостинг, прошло три с половиной месяца и ничего не изменилось... Два месяца назад начались интересные вещи: ребята просто стали исчезать из аськи... Когда успевал их выхватывать, передо мной была масса извинений и обещаний. А про отсутствие в аське сообщали, что у них плохой доступ в интернет! Прикольно?!? Дошел до крайности: поставил условие, что или к концу года они сдают готовую работу или возвращают мои 800 у.е. Как вы понимаете, ни готовой работы, ни возврата денег. Итог: семь месяцев ожидания, масса уверений и обещаний, выкинутые на ветер 800 баксов, ноль пользы. После такого сообщения задумайтесь насколькко верить и им и остальным положительным суперотзывам...
$150
10 баллов
15 лет назад
Снова обратились к ребятам и снова убедились, что это отличная и слаженная команда профессионалов. Снова все сделано быстро, качественно и в срок. Они даже сами подгоняли нас.
$410
10 баллов
15 лет назад
Грамотный дизайнер, приятно было работать и общаться. Возникали некоторые трудности, которые мы решили сплоченной командой "исполнитель+заказчик", и пришли к общему консенсусу. Правильный подход к работе и жизни.
Ответный отзыв
Возникали некоторые трудности, которые мы решили сплоченной командой "исполнитель+заказчик", и пришли к общему консенсусу.
$300
10 баллов
15 лет назад
Впечатления от работы исключительно положительные. Все работы были выполнены в срок. Хочется особо отметить работу дизайнера agstudio, сразу все схватывает "на лету" и не приходится долго рассказывать что ты хочешь. В общем мы довольны и рекомендуем всем, кому необходима хорошая IT команда профессионалов.
Ответный отзыв
Рады сотрудничеству. Человек с пониманием дела, специфики разработки. Рекомендовать не буду, надеюсь такой заказчик останется с нами и на будущие проекты.
$300
10 баллов
15 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!