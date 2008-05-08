Создание сайта знакомств

Категорически не советую. Начали проект в мае уже прошлого (2008 года). Договорились о сроках 2-3 месяца и сумме 1600 USD. До сих пор результат нулевой. Только деньги вложил :-( За первый месяц ребята кое-что сделали. Выполненная часть касалась дизайна. Как и договаривались, я перевел половину суммы - 800 у.е. Увы, тем,что они сделали даже при смене команды воспользоваться просто не удастся и придется все делать с самого начала. Дальше начались заморочки: то проблемы у них с налоговой и поэтому они притормозили работу и не успевают все сделать... то просто не успевают (типа очень хотят сделать супер-качественную вещь)... то говорят, что у них на локале все готово, а на мой хостинг не встает. Кстати, "развели" на другого хостера, заплатил за хостинг, прошло три с половиной месяца и ничего не изменилось... Два месяца назад начались интересные вещи: ребята просто стали исчезать из аськи... Когда успевал их выхватывать, передо мной была масса извинений и обещаний. А про отсутствие в аське сообщали, что у них плохой доступ в интернет! Прикольно?!? Дошел до крайности: поставил условие, что или к концу года они сдают готовую работу или возвращают мои 800 у.е. Как вы понимаете, ни готовой работы, ни возврата денег. Итог: семь месяцев ожидания, масса уверений и обещаний, выкинутые на ветер 800 баксов, ноль пользы. После такого сообщения задумайтесь насколькко верить и им и остальным положительным суперотзывам...