Необходимо сделать простой веб-сайт для некоммерческой природоохранной организации фонд «Русский Лосось». Дизайн сайта разрабатывается нашим дизайнером в соответствии с технических заданием ( см. приложение ). Сайт планируется реализовывать в CMS с открытыми источниками, на основе ...
Создание сайта знакомств
Господа,
нужен сайт знакомств. Оригинальный или лицензионный или нуленный скрипт - безразлично.
Имеются требования по дополнительным функциям:
1. Модификация поиска анкет
2. Включение психологического тестирования
3. Возможность менять структуру профиля пользователя.
Более подробную инфу отдельным письмом.
Предпочтительно небольшой бюджет.
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