Сделать простой сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок385 просмотров

Требуеться разработать простой по функционалу сайт,дизайн есть,бюджет 150 долларов,предоплата 30 процентов

тз еще раз прикрепил

17 лет назад
nikolai2008
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
29 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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