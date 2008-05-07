Перенос 3х сайтов на другой движок

Есть 3 сайта 50-150 страниц каждый, простая верстка. Доступа к хостингу нет.

Задача: создать копию этих сайтов на другом хостинге. Т.е. скопировать дизайн и тексты, прикрутить это все к какому-нибудь движку простому: бесплатному или своему. Нужно лишь чтобы там была удобная функция добавления/редактирования страниц.

Урлы сайтов вышлю заинтересовавшимся в приват. Посмотрите и оцените, сколько за такую работу возьмете.