Необходим сайт, полный аналог http://www.free-lance.ru

Только реальные предложения и цены, а не типа того "сделаем, только уточните что..." или

"студия выполнит заказ за 6 месяцев за дцать тысяч долларов" или "могу всё"...

Не тратьте попусту ни своё ни моё время, пожалуйста.