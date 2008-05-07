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Закрыт10 заявок273 просмотра

Необходим сайт, полный аналог http://www.free-lance.ru

Только реальные предложения и цены, а не типа того "сделаем, только уточните что..." или

"студия выполнит заказ за 6 месяцев за дцать тысяч долларов" или "могу всё"...

Не тратьте попусту ни своё ни моё время, пожалуйста.

17 лет назад
super1
Борис 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
3 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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