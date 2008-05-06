Создание двух сайтов под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок303 просмотра

В папке 2 ТЗ.

Первое ТЗ сразу в корне Архива, остальное ТЗ что в папке это второй сайт.

Восколько вы оцениваите ОБА проекта.

Писать цену обезательно + Строки, Без цены и строков игнорирую предложения.

В личку не писать ))

приблизительный формат ответа:

первый сайт = 999999999999$ / 2года

Второй сайт = 1$ / 10 лет.

Спасибо. :)

17 лет назад
ProWebDevSeo
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
7 отзывов(-2)

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