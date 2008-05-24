Сайт под ключ. Тематика психология, гипноз.

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Завершен5 заявок172 просмотра

Сайт на движке joomla. Подробности по аске.

Срок 7 дней.

Joomla
17 лет назад
pomogisebe
Анатолий 
51 год
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$300
7 дней
ЛУЧШЕГО дизайнера я еще не встречал!!! Разно профильный профессионал высокого уровня. Схватывает идею на лету, творческий подход, работает очень грамотно и быстро. Работа выполнена качественно и в срок. Сайт, который он сделал превзошел все мои ожидания, на сайте создана атмосфера, которая полностью передала - тематику направления деятельности. Для него не существует халтуры, всегда пытается довести проект до логического завершения, проработка максимальная, очень внимателен к деталям. Продолжаю сотрудничество. Рекомендую.
Удачно состоявшееся сотрудничество.

Заявки фрилансеров

vvvizard
38 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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