Создать сайт для школы с системой редактирования. http://gym524.wecomm.ru/ http://gym524.wecomm.ru/cp/ Ситуация такая работал с лансером, но он как уже две недели не отвечает, работа стоит. ...
Создание сайта, используя OpenCms ( хCMS)
Есть дизайн трех версий будующего сайт.
необходимо:
- создать три шаблона сайтов.
- настроить систему разграничения прав.
- создать механизм быстрого клонирования сайтов.
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