Здравствуйте! Для завершения проекта нужен помощник хорошо знающий NetCat. Кто не работал или имеет не большой опыт с NetCat просьба не писать. По деньгах – договоримся при разговоре. (ориентировочно от 80 ...
Создание интернет-магазина "под ключ"
Необходимо создание интернет-магазина под ключ (без контента) на основе имеющегося в сети интернет-магазина. Нужно практически полностью повторить функционал сайта www.tradeplanet.ru и наложить на него измененный дизайн. ТЗ вышлю по запросу. Сроки проекта ограничены 2 месяцами (включая время тестирования и устранения замечаний). График проекта согласовывается, нарушение сроков влечет за собой санкции. Исполнитель должен быть готов к постоянному контролю деятельности и проверке промежуточных результатов.
Стоимость CMS (если будет использован платный) в бюджет не входит.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад
Предложите готовое решение для информационно-новостного сайта на PHP5 + MySQL/PostgreSQL. Желаемая функциональность: Новости (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров) Статьи (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров) Импорт/экспорт статей и ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт17 лет назад
Есть игровой форум, купили лицензию, нужно переустановить форум с сохранением базы, установить галерею IP Gallery, нужен еще скин руссифицированный.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $100
Нужно напарсить три сателлита по ~100 страниц каждый с возможностью мгновенной смены дизайна плачу 100$ за три (2 по 30$ без дизайна + 1 по 40$ с дизайном)Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $1000
Нужно сделать такие вот вещи: 1) Серверный скрипт который будет проверять на наличие диска в сд-роме и ключа в нем после этого скрипт позволяет открыть определенные страницы ( закрытые страницы не ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Сайт находится в завершающей стадии разработки. Работаем по лицензии. Необходимо создать клон. Техническое задание отсутствует. В системе есть возможность оплачивать услуги при помощи электронных систем (PayPal и WebMoney). Сайт должен быть многоязычным. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
- $1000
Нужен вебсайт серьезной христианской духовно-мистической интеллектуальной направленности. Не стандартной направленности, типа православия или протестантизма, а именно совершенно конкретной интеллектуальной и мистической направленности, которая будет оговорена с тем исполнителем, предложение которого заинтересует. Размещен будет на хостинге ...Сайты «под ключ»23 заявкиЗакрыт17 лет назад
- $500
Мне необходимо создать личный сайт - занимаюсь семейно медициной ТЗ - нет. Стоимость приблизительная: 500$ Средний дизайн, 5 - 7 страниц + хотелось бы ...Сайты «под ключ»73 заявкиЗакрыт17 лет назад
-Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Необходим сайт для фитнес клубаСайты «под ключ»43 заявкиЗакрыт17 лет назад