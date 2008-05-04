Необходимо создание интернет-магазина под ключ (без контента) на основе имеющегося в сети интернет-магазина. Нужно практически полностью повторить функционал сайта www.tradeplanet.ru и наложить на него измененный дизайн. ТЗ вышлю по запросу. Сроки проекта ограничены 2 месяцами (включая время тестирования и устранения замечаний). График проекта согласовывается, нарушение сроков влечет за собой санкции. Исполнитель должен быть готов к постоянному контролю деятельности и проверке промежуточных результатов.

Стоимость CMS (если будет использован платный) в бюджет не входит.