Создать связку сервер-клиент

Нужно сделать такие вот вещи:

1) Серверный скрипт который будет проверять на наличие диска в сд-роме и ключа в нем

после этого скрипт позволяет открыть определенные страницы ( закрытые страницы не доступные для обычных пользователей ),

если диск отсуствует в сд роме или его извлекли то закрывать доступ к страницам

скрипт должен иметь базу для проверки всех ключей

2) Сделать программу( не большую - до 40 МВ) которая будет находиться на диске с ключом и при авто запуске

будет появляться диалоговое сообщение приветствия и направления на сайт в закрытую часть,

ключ для разных пользоваталей разный, т.е. для этого должен быть не большой инстал этой программы на диск

и с записью ключа, не большая защита от копирования диска

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