Создание клона интернет -аукциона

Нужен вебсайт серьезной христианской духовно-мистической интеллектуальной направленности. Не стандартной направленности, типа православия или протестантизма, а именно совершенно конкретной интеллектуальной и мистической направленности, которая будет оговорена с тем исполнителем, предложение которого заинтересует. Размещен будет на хостинге ...