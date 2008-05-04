Создание клона интернет -аукциона

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Закрыт8 заявок169 просмотров

Сайт находится в завершающей стадии разработки.

Работаем по лицензии. Необходимо создать клон. Техническое задание отсутствует. В системе есть возможность оплачивать услуги при помощи электронных систем (PayPal и WebMoney). Сайт должен быть многоязычным. В сегодняшнем варианте есть 3 языка (English на данный момент отключён)

Адрес сайта www.jobbrok.com

17 лет назад
ministr95
56 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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