Онлайн телевидение

Приветствую всех заинтересованных лиц! Есть сайт http://alushta.ru/index.php?id=8 Работаю с товарищем-программистом уже более полугода над этим проектом, но как-то дела продвигаются совсем не так быстро, как хотелось бы. Вопрос к ...