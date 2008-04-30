Сделать копию сайта

Нужна копия сайта pushkino.org для создания в том же функционале еще до 20 сайтов аналогичных маленьких городов. Проект некоммерческий (самоокупаемость - это максимум). Сайты будем наполнять контентом и поддерживать "в подарок" местным администрациям:)

Автор сайта pushkino.org отказался от развития проекта в связи с наличием более приоритетных для него направлений (по-своему он прав).

Желательный срок на разработку - 1 мес. Пож-та, делайте предложения по бюджету.

Если вы считаете, что при частичном изменении функционала можно существенно сократить (уложиться в) сроки / бюджет, пож-та, предлагайте.