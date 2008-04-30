Торрент трекер

Дизайн сейчас разрабатывается. Нужно будет сделать вёрстку натянуть её на движок. Также можем предоставить готовую вёрстку - тогда ваша оплата будет снижена. Варианты движков для сайта: UMI.CMS / NetCat / Drupal. ТЗ прикреплено. ...