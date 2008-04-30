Дизайн сейчас разрабатывается. Нужно будет сделать вёрстку натянуть её на движок. Также можем предоставить готовую вёрстку - тогда ваша оплата будет снижена. Варианты движков для сайта: UMI.CMS / NetCat / Drupal. ТЗ прикреплено. ...
Требуется создание сайта-сателлита на простой CMS
По функционалу это интернет-магазин для бросающих курить. 1 товар.
Это не сложный магазин, а с единственной функцией (так как 1 товар всего): отправка заявки на почту, т.е. фактически даже не магазин, а подобие формы обратной связи. Объем - 4-6 страниц, верстка везде одинаковая. Нужна тут бесплатная простенькая цмс - cmsimple, smallnuke.
Дизайн – измененный шаблонный, подходящий по тематике - "stop smoking".
Есть несколько примеров дизайнов на cmsimple, на основании которых и нужно будет сделать дизайн.
Например: шапка как в этом, цвета как во втором, меню как в третьем.
Нужен приятный дизайн, верстка его к движку и инструкция, как это все залить на хостинг. Тексты не нужны. Сроки - 1-2 дня.
Жду предложений по цене и примеры работ.
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