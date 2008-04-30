Требуется создание сайта-сателлита на простой CMS

По функционалу это интернет-магазин для бросающих курить. 1 товар.

Это не сложный магазин, а с единственной функцией (так как 1 товар всего): отправка заявки на почту, т.е. фактически даже не магазин, а подобие формы обратной связи. Объем - 4-6 страниц, верстка везде одинаковая. Нужна тут бесплатная простенькая цмс - cmsimple, smallnuke.

Дизайн – измененный шаблонный, подходящий по тематике - "stop smoking".

Есть несколько примеров дизайнов на cmsimple, на основании которых и нужно будет сделать дизайн.

Например: шапка как в этом, цвета как во втором, меню как в третьем.

Нужен приятный дизайн, верстка его к движку и инструкция, как это все залить на хостинг. Тексты не нужны. Сроки - 1-2 дня.

Жду предложений по цене и примеры работ.