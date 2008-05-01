Создание сайта по продаже шаблонов

Есть доменное имя (template.) Хотелось бы создать сайт по продаже шаблонов и сервису. Концепция в голове есть. Думаю стоит строить на ModX (очень простая CMS) . Первый этап сайта - не коммерческий, тоесть не за деньги. Готов делится прибылью с проекта. Возможно, есть дизайн. Нужны только молодые, талантливые люди для реализации проекта, которые хотят пополнить портфолио и поработать над хорошим проектом.

Спасибо.