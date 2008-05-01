Доводка до ума уже созданного проекта

Приветствую всех заинтересованных лиц!

Есть сайт http://alushta.ru/index.php?id=8

Работаю с товарищем-программистом уже более полугода над этим проектом, но как-то дела продвигаются совсем не так быстро, как хотелось бы. Вопрос к местному сообществу: кто может взяться и довести до ума существующее в течении 2-х недель? Для начала оплата в районе 150 у.е., а там в дальнейшем, если не будет провалов и простоев в работе (пропал инет, болезни, умерла собачка, украли ноут, отключили все...), то гарантируется стабильная работа и соответствующая оплата за создание новых проектов.

Спасибо за понимание.