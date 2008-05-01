Каталог товаров и услуг

Nuzhen prostoj sajt dla prodazhi etoj programmi – http://www.improvememorysoft.com/ImproveMemory2.exe ne prosto dizajn a ves sajt!, 4to bi ja mog ego redaktirovat potom. Mozhno prosto v html vse sdelat. stranic na sajte ...
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Нужен компетентный программист для построения информационной системы.
Опыт в проектировании и реализации подобных систем обязателен.
Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.
Подробности при личном общении.
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