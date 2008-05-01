Каталог товаров и услуг

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Закрыт4 заявки218 просмотров

Нужен компетентный программист для построения информационной системы.

Опыт в проектировании и реализации подобных систем обязателен.

Рассматриваются кандидатуры только из города Киева.

Подробности при личном общении.

17 лет назад
P2P
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
34 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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