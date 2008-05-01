Есть доменное имя (template.) Хотелось бы создать сайт по продаже шаблонов и сервису. Концепция в голове есть. Думаю стоит строить на ModX (очень простая CMS) . Первый этап сайта - не коммерческий, тоесть не за ...
Создание сайта с понятным движком
Небольшой сайт для общения творческих людей. Есть дизайн, контент, карта сайта
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт17 лет назад
- $250
Приветствую всех заинтересованных лиц! Есть сайт http://alushta.ru/index.php?id=8 Работаю с товарищем-программистом уже более полугода над этим проектом, но как-то дела продвигаются совсем не так быстро, как хотелось бы. Вопрос к ...Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен компетентный программист для построения информационной системы. Опыт в проектировании и реализации подобных систем обязателен. Рассматриваются кандидатуры только из города Киева. Подробности при личном общении.Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад
Nuzhen prostoj sajt dla prodazhi etoj programmi – http://www.improvememorysoft.com/ImproveMemory2.exe ne prosto dizajn a ves sajt!, 4to bi ja mog ego redaktirovat potom. Mozhno prosto v html vse sdelat. stranic na sajte ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт17 лет назад
Кратко о проекте: нужно сделать дизайн главной и троих внутренних страниц сайта + верстка. Предпочтение отдается Joomla или же рассмотрю вариант предложенной вами CMS. Полное описание и ТЗ в вложении.Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт17 лет назад
Требуется создание очередной доски объявлений вс подробности в прикрепленном ТЗСайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужна копия сайта pushkino.org для создания в том же функционале еще до 20 сайтов аналогичных маленьких городов. Проект некоммерческий (самоокупаемость - это максимум). Сайты будем наполнять контентом и поддерживать "в подарок" местным администрациям:) ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт17 лет назад
По функционалу это интернет-магазин для бросающих курить. 1 товар. Это не сложный магазин, а с единственной функцией (так как 1 товар всего): отправка заявки на почту, т.е. фактически даже не магазин, ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Нужно создать обычный торрент трекер с основными функциями: - добавление торрентов пользователями - рейтинг (отношение отданного трафика к скаченому) - бан по IP дополнительные, но не обязательные функции: - ограничение ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт17 лет назад
Требуется разработать портал грузоперевозок, предоставляющий информационные услуги, поиск авто, грузов. Форум, каталог компаний, личный кабинет. Рассылка уведомлений о новых объявлениях удовлетворяющих параметрам подписки. ТЗ прилагается Время исполнение 2-2,5 месяца. Просьба прочитать ТЗ прежде чем ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт17 лет назад