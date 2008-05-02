Доработка интернет проекта

Интернет проекту для доработки(есть почти готовый вариант сайта с админкой и дизайном,его нужно закончить) и долгосрочного сотрудничества требуется программист или команда программистов.Основные требования к кандидатам:1.Исполнительность;2.Организованность;3.Креативность.

Сам проект напоминает по сложности такие проекты как vkontakte.ru и odnoklassniki.ru,если вы можете сделать подобный проект,будем рады с вами сотрудничать.Подробная информация и ТЗ после ваших предложений.Ждем ответов.