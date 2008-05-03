Сайт христианской мистической направленности

Нужен вебсайт серьезной христианской духовно-мистической интеллектуальной направленности. Не стандартной направленности, типа православия или протестантизма, а именно совершенно конкретной интеллектуальной и мистической направленности, которая будет оговорена с тем исполнителем, предложение которого заинтересует. Размещен будет на хостинге славхост.ру ("стандарт"). Дизайн должен быть художественно-артистичным, но без излишеств. (Желательно, но необязательно, чтобы разработчик немного представлял себе, что такое красота в японском стиле и имел некоторое представление о средневековой миниатюре и соотв. оформлении книг). Атмосфера должна быть домашней, но все же достаточно строгой, чтобы это могло расцениваться, как сайт организации. Дизайн (особенно, входная страница) не должен быть стандартным блочным модернистским дизайном, типа тех, что расположены на http://www.basilicadesign.co.uk/portfolio.htm Какие религиозные элементы оформления будут и не будут использованы на тех или иных страницах, будет согласовываться, как и цветовая гамма и др. детали. Процентов 10-30% будет предоставлено, но другие нужно будет разработать (или использовать из уже имеющихся у вас заготовок). Сайт некоммерческий, поэтому в зависимости от цены, можно будет смотреть, можно ли будет заказать несколько отличный дизайн для различных разделов сайта - таких, как книги Слова (возможен различный дизайн подразделов,

посвященных каждой книги), Богословие Церкви, Блог и т.д.

Требования могут показаться жесткими, но требуется человек, которому было самому интересно этим заниматься, чтобы подошел делу от души, и был готов к критике и возможности полной переработки изначальных показательных образцов. (Бюджет условный, т.е. может колебаться)

Просьба указывать ссылку на выполненные работы. Ваше портфолио будет внимательно изучено и, если будет уверенность, что вы себя сможете создать не просто хороший вебсайт, но вебсайт, отвечающий критериям, описанным выше, который бы пришелся вам по душе, то мы с вами свяжемся. В любом случае, всем спасибо за предложения услуг!