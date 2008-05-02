Нужно написать mini social network на php испльзуя MVC патэрны.

Функционал (детали будут в тз):

1 - Registraion (login, logout, retrive password, roles)

2 - Mini forum (topics, posts, moderating, rating, notifications)

3 - Private messages (inbox, sent messages, black list, notifications)

4 - File uploading (file commenting, file rating, roles)

5 - users (associations&relations between users, invitations )

6 - Search

7 - Statistics

важно чтобы программинг был модулярным и с комментариами.

От вас

а) примеры ваших работ

б) о себе. (Хотелось бы сотрудничать на долгосрочной основе)

в) если можно рекомендации ваших прежних работодателей.

г) примерные сроки (точные сроки и цены обговорим после рассмотния точного тз)