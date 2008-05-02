Интернет проекту для доработки(есть почти готовый вариант сайта с админкой и дизайном,его нужно закончить) и долгосрочного сотрудничества требуется программист или команда программистов.Основные требования к кандидатам:1.Исполнительность;2.Организованность;3.Креативность. Сам проект напоминает по сложности такие проекты как vkontakte.ru ...
Инет-магазин
Срочно нужен человек для создания интернет-магазина.
Требования:
1.Наличие портфолио.
2.Безлимитный интернет со скоростью не ниже 2 МБ.
3.Наличие свободного времени.
Писать только на почту.
Вот мыло: [email protected]
Жду предложений.
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