Есть игровой форум, купили лицензию, нужно переустановить форум с сохранением базы, установить галерею IP Gallery, нужен еще скин руссифицированный.
Информационно-новостной ресурс
Предложите готовое решение для информационно-новостного сайта на PHP5 + MySQL/PostgreSQL.
Желаемая функциональность:
Новости (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров)
Статьи (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров)
Импорт/экспорт статей и новостей (RSS)
Архивы статей/новостей
Поиск по сайту
Коментарии посетителей к статьям/новостям, форум, блоги
Банк изображений в админ. части (разделы, теги)
Управление рекламными площадками сайта
Заведение пользователей для административной части с разделением прав доступа
Регистрация посетителей, подписчики, рассылки на E-mail
Фоторепортажи
Голосования
Интеграция с другими сервисами (погода, курсы валют, гороскопы и т.д.)
Пожалуйста, присылайте следующую информацию:
- функциональные возможности сайта + демо доступ
- на каких доменах уже используется
- приблизительная выдерживаемая нагрузка для однопроцессорной системы (запросов/сек)
- возможность, уровень и условия последующей поддержки исходного кода
В первую очередь интересуют готовые работающие решения.
Во вторую очередь рассматривается вариант разработки на CMS Bitrix или аналогичных.
Заявки фрилансеров
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