Информационно-новостной ресурс

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Закрыт11 заявок243 просмотра

Предложите готовое решение для информационно-новостного сайта на PHP5 + MySQL/PostgreSQL.

Желаемая функциональность:

Новости (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров)

Статьи (разделы, добавление/редактирование, теги, статистика просмотров)

Импорт/экспорт статей и новостей (RSS)

Архивы статей/новостей

Поиск по сайту

Коментарии посетителей к статьям/новостям, форум, блоги

Банк изображений в админ. части (разделы, теги)

Управление рекламными площадками сайта

Заведение пользователей для административной части с разделением прав доступа

Регистрация посетителей, подписчики, рассылки на E-mail

Фоторепортажи

Голосования

Интеграция с другими сервисами (погода, курсы валют, гороскопы и т.д.)

Пожалуйста, присылайте следующую информацию:

- функциональные возможности сайта + демо доступ

- на каких доменах уже используется

- приблизительная выдерживаемая нагрузка для однопроцессорной системы (запросов/сек)

- возможность, уровень и условия последующей поддержки исходного кода

В первую очередь интересуют готовые работающие решения.

Во вторую очередь рассматривается вариант разработки на CMS Bitrix или аналогичных.

MySQLPHPPostgreSQL
17 лет назад
posix
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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