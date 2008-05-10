Сделать форум IPB + галерея

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Завершен5 заявок211 просмотров

Есть игровой форум, купили лицензию, нужно переустановить форум с сохранением базы, установить галерею IP Gallery, нужен еще скин руссифицированный.

17 лет назад
beh
51 год
17 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад
$30
1 день
Все сделал вовремя и качественно, нареканий нет. Всем советую!!!!!!
Отличный заказчик, работа четко по ТЗ

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
17 лет назад

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