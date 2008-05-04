Выбираю подрядчика на разработку ФС и веб-сайта для небольшой ИТ-компании (консалтинг, сервис, внедрение и сопровождение решений на базе 1С).

Перечень необходимых элементов, а также ключевые требования к дизайну и функциональности сайта приведены ниже.

Если Вы заинтересованы в получении этого заказа, прошу составить коммерческое предложение, в котором обязательно должно быть отражено следующее: количество предлагаемых вариантов дизайна; стоимость (по пунктам) и порядок оплаты; сроки выполнения работ и их график.

В прцессе принятия решения традиционно будет оцениваться:

 Качество готовых работ

 Количество реализованных проектов

 Опыт проектов в сфере ИТ

Просьба предоставить данную информацию в письме-предложении (желательно в виде ссылок)

В части ФС необходимо следующее:

 Фирменный блок (логотип + фирменный знак)

 Бланк

 Шаблон проектной документации в формате Word

 Визитная карточка

 Конверты (С4 + евро)

 Электронная презентация (шаблон: обложка + 1 слайд)

 Шаблон листовки А4

 Бумажная папка

 Блокнот (без обложки)

 Брендбук 5-8 стр.

 Коробка для упаковки программного продукта (шаблон)

 Компакт диск

 Шаблон брошюры (руководство пользователя)

 Пластиковый пакет

В части сайта: Дизайн + стыковка с движком (предположительно бесплатным)

Ключевые требования к сайту:

Информационная часть. На главной странице сайта наряду с графической частью обязательно должны быть представлены следующие разделы:

• Главное меню

• «Направления деятельности» или «Услуги» (важный раздел с точки зрения продвижения в поисковиках)

• Раздел «Проекты компании»

• Новости (может быть так: http://www.inpas.ru/)

• Баннерная зона (1-2 небольших баннера)

• Раздел «Актуально» с информацией о специальных акциях.

Крайне желательно, чтобы главная страница сайта умещалась на 1 экран (1280х1024).

Лучше чтобы сайт «тянулся». Иначе использование пространства страниц, на которых размещаются большие информационные блоки, может стать неэффективным, а у посетителей возникнут сложности с их просмотром.

Дизайн сайта. В целом оформление должно быть строгим и лаконичным, но при этом хотелось бы немного отойти от стандартного корпоративного (в целом статического) сайта. Графическая часть должна включать несложный флэш-элемент (или блок), который оживит пространство сайта, разбавит текстовые блоки в рамках главной страницы. Графика должна ассоциироваться с профилем деятельности компании (технологичный наукоемкий продукт) или (и) со стабильностью и надежностью. При этом важно, чтобы графическая часть не «перевешивала» информационную – ее размеры (или же размеры флэш-блока) не должны превышать 1/5 от рабочей области экрана.

Вот пара сайтов компаний нашего профиля, дизайн которых понравился учредителям:

http://www.it-lab.ru/

http://www.axelot.ru/

CMS д.б. удобной простой и интуитивно-понятной (не требующей навыков программирования) Нужна возможность оперативно, без привлечения веб-мастера, поддерживать и обновлять сайт: размещать новости, баннеры, информацию в разделе мероприятия, регулярно обновлять соответствующие информационные страницы сайта.

Для поисковой оптимизации крайне желательно:

 Поддержка ЧПУ (человеко-понятный url) , поскольку для некоторых поисковиков существует приоритет на статические адреса размещенных статей, а так как преимущественно все CMS работают с вашим контентом в динамическом виде, то полезно было бы браузеру выдавать адрес не sait/post?id=34#34 , а sait/o-holodilnikah.html

 Способность изменения даты публикации, которая передается серверу, и на которую обращают внимание поисковые роботы.

 Правильное расставление таких тегов, как титлы и заголовки и <h1>-<h6> отсутствие устаревших тегов при форматировании документа, таких например как <font> </p><p> Возможность прописывания для каждой статьи титла, дискрипшена и других мета тегов. лучше использовать программный код, соответствующий стандарту XHTML. Для каждой страницы создавать и публиковать мета-информацию в виде ключевых слов и краткого описания страницы. </p><p> Возможность без ручного вмешательства закрывать для индексации разделы и файлы, а также выставлять запрет учета поисковыми системами ссылок из блоков, модулей при разрешенной индексации контента. </p><p> SEO-CMS не должна иметь проблем, которые могли бы привести к затруднению посещения поискового робота, в частности валидность кода движка. </p><p> Используемые дизайны должны быть открыты для индексирования большинства поисковиков, например если используется флеш или ява-скрипты, то должна быть альтернатива отображения для посетителей, чьи браузеры не поддерживают эти технологии, что позволит и поисковым системам индексировать материал. </p><p> Возможность быстрого форматирования контента и рерайтинга с применением распространенных тегов форматирования </p><p>Функциональные требования: </p><p>1. Возможность создавать произвольные формы запросов, регистрационные формы </p><p>2. Наличие блока по статистике посещаемости. </p><p>3. Возможность самостоятельного изменения структуры (начиная с главной страницы) </p><p>4. Возможность выкладки презентаций и других файлов </p><p>5. Возможность задавать единый шаблон текстовой информации (шрифт, интервал, маркеры и т п.) для всех страниц </p><p>6. Наличие функции «поиск по сайту» </p><p> </p><p>Бриф на Разработку ФС </p><p>Название компании: </p><p>«ИНФОСЬЮТ» </p><p>Целевая аудитория: </p><p>Средние и крупные организации, имеющие филиалы или дочерние компании, которым требуется отчетность в единых стандартах. (Финансовый директор, главбух) </p><p>Дизайн логотипа: </p><p>Главная идея организации (визуальный образ), которая должна отразиться в логотипе: </p><p>Стройная сбалансированная архитектура. </p><p>Какие ассоциации должен вызывать логотип: </p><p>Инновационность, надежность, четкость, уверенность, комплексность, завершенность и целеустремленность. Не тяжелый. Должен ассоциироваться с деятельностью </p><p>Пожелания по композиции логотипа </p><p>Только горизонтальная, м.б. круг, квадрат, прямоугольник, трапеция пирамида или другая правильная геометрическая фигура. М.б. сочетание нескольких форм., д.б. удобен в размещении на проектных и официальных документах, быть запоминающимся, не витиеватым, стильным, приятным для многократного просмотра. </p><p>Возможная цветовая гамма логотипа ( количество используемых цветов - 2-3) </p><p>Синий, голубой, черный, серый, белый, красный (для акцента)– цвета спокойные </p><p>Цвета которые НЕ должны присутствовать в Логотипе: </p><p>Желтый, коричневый, травянистозеленый, малиновый, розовый, фиолетовый </p><p>Компании, логотипы которых нам нравятся </p><p>Amazon, nike, asap consulting - сочетание смысла и формы</p>