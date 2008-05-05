Движок контекстной рекламы

Требуется движок сайта контекстной рекламы, основа на php, уровня типа ,бегун, с той же функциональностью, дизайн не важен(главное что бы все было и работало) , что бы движок ставился как элетронный магазин с автоустановкой насколько это возможно. От вас оценить стоимость работ, время и предложения