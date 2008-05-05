Движок контекстной рекламы

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Закрыт3 заявки155 просмотров

Требуется движок сайта контекстной рекламы, основа на php, уровня типа ,бегун, с той же функциональностью, дизайн не важен(главное что бы все было и работало) , что бы движок ставился как элетронный магазин с автоустановкой насколько это возможно. От вас оценить стоимость работ, время и предложения

PHP
17 лет назад
snake89
36 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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