Создание сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт13 заявок343 просмотра

Ищутся люди для написания сайта, его раскрутки, и дальнейшего обслуживания. Приблизительно такого уровня как этот сайт. Местонахождения заказчика - Киев. Желательно встреча с обсуждением проекта. Стоимость прошу указывать сравнивая будущий сайт с этим.

17 лет назад
juki1410
43 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров