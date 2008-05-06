Астрономический симулятор
Создание сайта
Ищутся люди для написания сайта, его раскрутки, и дальнейшего обслуживания. Приблизительно такого уровня как этот сайт. Местонахождения заказчика - Киев. Желательно встреча с обсуждением проекта. Стоимость прошу указывать сравнивая будущий сайт с этим.
Заявки фрилансеров
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