Сделать несложный сайт

$300
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Закрыт32 заявки498 просмотров

Нужно сделать сайт для фирмы, занимающейся изготовлением пластиковых окон.

Дизайн готов. Флеш-баннер тоже будет предоставлен (работает дизайнер). Интересует только порезка, верстка и программирование.

Содержание сайта: нескольких статичных страниц, новости, статьи, фотогаллерея, калькулятор расчета стоимости изделий (алгоритм есть), поиск (отдельно по новостям и статьям). Должна быть админка (CMS), допускается использование готовых движков.

ТЗ в приложении.

Движок должен быть реализован на PHP+MySQL.

MySQLPHP
17 лет назад
bsb
52 года
19 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

CODERsp
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
17 лет назад
$300
7 дней

Заявки фрилансеров

CODERsp
38 лет
19 лет в сервисе
Был
2 дня назад
17 лет назад